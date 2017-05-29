Декан Уманьского национального университета садоводства задержан на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Декана факультета Уманьского национального университета садоводства задержан на взятке в 2 тыс. грн за содействие студенту в сдаче экзаменационной сессии. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
В понедельник, 29 мая 2017 года, благодаря слаженной работе Уманьской местной прокуратуры, следователей Уманьского отдела полиции и работников департамента защиты экономики Национальной полиции Украины во время получения неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. грн разоблачен декана одного из факультетов Уманского национального университета садоводства, который требовал от студента деньги за содействие в сдаче им экзаменационной сессии.
"Указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины на горячем, непосредственно во время получения им части обусловленных средств в сумме 2 тыс. грн, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.
По данному факту расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается, сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, что санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-ьох лет, с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН 25 мая, декана Луганского медуниверситета поймали на взятке.