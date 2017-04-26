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Декана Донбаського державного технічного університету затримали на хабарі

Декана Донбаського державного технічного університету затримали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України та прокуратури викрили на систематичному вимаганні хабарів декана одного з факультетів Донбаського державного технічного університету. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ. 

“Співробітники спецслужби затримали декана у службовому кабінеті після перерахування на його банківську картку грошей від студента за сприяння в успішній здачі іспитів. Загалом правоохоронці зафіксували отримання чиновником майже 100 тис. грн хабарів”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували понад 30 фактів отримання посадовцем грошей від студентів за “вирішення питань” щодо здачі іспитів, заліків та призначення підвищеної стипендії. Оперативники спецслужби встановили, що декан закривав сесії також студентам, які проживають у так званій “ДНР/ЛНР” і не відвідували університет.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що після тимчасової окупації Алчевська Донбаський державний технічний університет переїхав до Лисичанська.

Як повідомляв УНН 25 січня, доценту Донбаського педагогічного університету оголосили підозру у хабарництві.

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