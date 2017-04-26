Декана Донбасского государственного технического университета задержали на взятке

"Сотрудники спецслужбы задержали декана в служебном кабинете после перечисления на его банковскую карточку денег от студента за содействие в успешной сдаче экзаменов. Всего правоохранители зафиксировали получение чиновником почти 100 тыс. грн взяток", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали более 30 фактов получения должностным лицом денег от студентов за "решение вопросов" по сдаче экзаменов, зачетов и назначение повышенной стипендии. Оперативники спецслужбы установили, что декан закрывал сессии также студентам, проживающим в так называемой "ДНР/ЛНР" и не посещавшим университет.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что после временной оккупации Алчевска Донбасский государственный технический университет переехал в Лисичанск.

Как сообщал УНН 25 января, доценту Донбасского педагогического университета объявили о подозрении во взяточничестве.