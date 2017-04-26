Декана Донбасского государственного технического университета задержали на взятке

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18775 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78987 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140265 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110905 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112809 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110084 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102405 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106428 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103099 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149826 просмотра

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Декана Донбасского государственного технического университета задержали на взятке

Декана Донбасского государственного технического университета задержали на взятке

Киев  •  УНН

 • 10548 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры разоблачили в систематическом вымогательстве взяток декана одного из факультетов Донбасского государственного технического университета. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники спецслужбы задержали декана в служебном кабинете после перечисления на его банковскую карточку денег от студента за содействие в успешной сдаче экзаменов. Всего правоохранители зафиксировали получение чиновником почти 100 тыс. грн взяток", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали более 30 фактов получения должностным лицом денег от студентов за "решение вопросов" по сдаче экзаменов, зачетов и назначение повышенной стипендии. Оперативники спецслужбы установили, что декан закрывал сессии также студентам, проживающим в так называемой "ДНР/ЛНР" и не посещавшим университет.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что после временной оккупации Алчевска Донбасский государственный технический университет переехал в Лисичанск.

Как сообщал УНН 25 января, доценту Донбасского педагогического университета объявили о подозрении во взяточничестве.

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