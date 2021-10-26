Дефлімпійська збірна України обіграла Росію у фіналі ЧЄ з баскетболу

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“Жовто-блакитна” команда у фінальному матчі турніру, в якому брали участь 10 команд, перемогла збірну Росії з рахунком 60:44. У чвертьфіналі українці перемогли господарів чемпіонату Італію, а у півфіналі здолали команду Ізраїлю. У турнірі брали участь 10 команд.

Жіноча збірна України посіла 5 місце серед 7 команд-учасниць.

Обидві “синьо-жовті” команди відібралися на літні Дефлімпійські ігри, які з 1 по 15 травня 2022 року проходитимуть у Бразилії.

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