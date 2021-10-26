Дефлимпийская сборная Украины обыграла Россию в финале ЧЕ по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Дефлимпийская мужская сборная Украины одержала победу на прошедшем в Пескаре (Италия) чемпионате Европы, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Детали
"Желто-голубая" команда в финальном матче турнира, в котором участвовали 10 команд, победила сборную России со счетом 60:44. В четвертьфинале украинцы победили хозяев чемпионата Италию, а в полуфинале одолели команду Израиля. В турнире участвовало 10 команд.
Женская сборная Украины заняла 5 место среди 7 команд-участниц.
Обе сине-желтые команды отобрались на летние Дефлимпийские игры, которые с 1 по 15 мая 2022 будут проходить в Бразилии.
Напомним
Беленюк ответил , планирует ли участие в Олимпиаде-2024.