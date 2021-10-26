Дефлимпийская сборная Украины обыграла Россию в финале ЧЕ по баскетболу

Детали

"Желто-голубая" команда в финальном матче турнира, в котором участвовали 10 команд, победила сборную России со счетом 60:44. В четвертьфинале украинцы победили хозяев чемпионата Италию, а в полуфинале одолели команду Израиля. В турнире участвовало 10 команд.

Женская сборная Украины заняла 5 место среди 7 команд-участниц.

Обе сине-желтые команды отобрались на летние Дефлимпийские игры, которые с 1 по 15 мая 2022 будут проходить в Бразилии.

Напомним

Беленюк ответил , планирует ли участие в Олимпиаде-2024.