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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився у чотири рази – Держстат

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився у чотири рази – Держстат

Київ • УНН

 • 15469 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за січень-травень 2020 року становив 620,6 млн дол., що в чотири рази нижче дефіциту за аналогічний період попереднього року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної служби статистики України.

"У січні – травні 2020 року експорт товарів становив 19529,4 млн дол. США, або 93,5% порівняно із січнем–травнем 2019 року, імпорт – 20150,0 млн дол., або 85,5%. Негативне сальдо склало 620,6 млн дол. (у січні–травні 2019 року негативне 2668,9 млн дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,97 (у січні–травні 2019 року 0,89)", - повідомляє Держстат.

Також повідомляється, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 217 країн світу.

Нагадаємо, Україна за півроку скоротила імпорт товарів на 12%.

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