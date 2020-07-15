Дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в четыре раза - Госстат

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99212 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104750 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130863 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109743 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129915 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101827 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102527 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104364 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в четыре раза - Госстат

Дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в четыре раза - Госстат

Киев  •  УНН

 • 15467 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-май 2020 года составил 620,6 млн долл., что в четыре раза ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной службы статистики Украины.

"В январе - мае 2020 года экспорт товаров составил 19529,4 млн долл. США, или 93,5% по сравнению с январем-маем 2019 года, импорт - 20150,0 млн долл., или 85,5%. Отрицательное сальдо составило 620,6 млн долл. (в январе-мае 2019 года отрицательное 2668,9 млн долл.). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,97 (в январе-мае 2019 года 0,89)", - сообщает Госстат.

Также сообщается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.

Напомним, Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%.

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