Дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в четыре раза - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-май 2020 года составил 620,6 млн долл., что в четыре раза ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной службы статистики Украины.
"В январе - мае 2020 года экспорт товаров составил 19529,4 млн долл. США, или 93,5% по сравнению с январем-маем 2019 года, импорт - 20150,0 млн долл., или 85,5%. Отрицательное сальдо составило 620,6 млн долл. (в январе-мае 2019 года отрицательное 2668,9 млн долл.). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,97 (в январе-мае 2019 года 0,89)", - сообщает Госстат.
Также сообщается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.
Напомним, Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%.