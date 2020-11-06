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Дефіцит Пенсійного фонду цього року тримається вище 17 млрд грн

Дефіцит Пенсійного фонду цього року тримається вище 17 млрд грн

Київ • УНН

 • 14154 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Дефіцит Пенсійного фонду за підсумками десяти місяців цього року вже сягнув 17,3 млрд грн, зрісши за місяць на 0,5%. Про це свідчать оперативні дані Пенсійного фонду України (ПФУ), передає УНН.

Так, доходи ПФУ у січні-жовтні становили 378 млрд грн, а видатки - 395,3 млрд грн.

Кошти держбюджету у структурі доходів ПФУ становили 40% - 151,3 млрд грн, решта 226,7 млрд грн - власні надходження Пенсійного фонду. Проти січня-жовтня 2019 року доходи ПФУ зросли на 23,9 млрд грн.

При цьому план з надходження частини єдиного внеску за січень-жовтень 2020 року недовиконано на 8%, або 17,9 млрд грн. Так, план становив 222,3 млрд грн, а фактичні надходження - 204,4 млрд грн.

Додамо, у проекті бюджету на 2020 рік уряд планував витратити 172,57 мільярда гривень на покриття дефіциту Пенсійного фонду і виплату пенсій. Однак, у 2020 році на тлі початку пандемії до бюджету вносилися зміни, і ці видатки сягнули 202,28 млрд грн.

Тоді ексміністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що збільшення трансферту ПФУ вказує на "проблему з ростом дефіциту Пенсійного фонду, яка збільшується, хоча відповідно до реформи 2017 року дефіцит мав на три роки зупинитися на рівні 141 млрд грн і поступово зменшуватися до нульового дефіциту через 8 років". Нинішній міністр фінансів Сергій Марченко у середині вересня зазначав, що очікуваний дефіцит Пенсійного фонду до кінця року - 13 млрд грн.

Позики на покриття касових розривів (тимчасового браку коштів на фінансування витрат) ПФУ надають з Єдиного казначейського рахунку. І, за даними Держказначейства, на 1 листопада 2020 року борг Пенсійного фонду перед ним сягав 65,27 млрд грн, з яких 17,22 млрд грн - за позиками 2020 року, тоді як на початок року загальний борг становив 49,2 млрд грн.

Зауважимо, дотація з бюджету Пенсійному фонду у 2019 році становила 166 млрд грн.

Нагадаємо, раніше у профільному комітеті ВР заявляли, що у Пенсійному фонді може не вистачити коштів для виплати пенсій до кінця року.

Українські Національні Новини

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