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Дефицит Пенсионного фонда в этом году держится выше 17 млрд грн

Дефицит Пенсионного фонда в этом году держится выше 17 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 14150 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Дефицит Пенсионного фонда по итогам десяти месяцев этого года уже достиг 17,3 млрд грн, увеличившись за месяц на 0,5%. Об этом свидетельствуют оперативные данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передает УНН.

Так, доходы ПФУ в январе-октябре составили 378 млрд грн, а расходы - 395,3 млрд грн.

Средства госбюджета в структуре доходов ПФУ составляли 40% - 151,3 млрд грн, остальные 226,7 млрд грн - собственные поступления Пенсионного фонда. По сравнению с январем-октябрем 2019 года доходы ПФУ выросли на 23,9 млрд грн.

При этом план по поступлению части единого взноса за январь-октябрь 2020 года недовыполнен на 8%, или 17,9 млрд грн. Так, план составлял 222,3 млрд грн, а фактические поступления - 204,4 млрд грн.

Добавим, в проекте бюджета на 2020 год правительство планировало потратить 172,57 миллиарда гривен на покрытие дефицита Пенсионного фонда и выплату пенсий. Однако, в 2020 году на фоне начала пандемии в бюджет вносились изменения, и эти расходы составили 202,28 млрд грн.

Тогда экс-министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что увеличение трансферта ПФУ указывает на "проблему с ростом дефицита Пенсионного фонда, которая увеличивается, хотя в соответствии с реформой 2017 года дефицит должен был на три года остановиться на уровне 141 млрд грн и постепенно уменьшаться до нулевого дефицита через 8 лет". Нынешний министр финансов Сергей Марченко в середине сентября отмечал, что ожидаемый дефицит Пенсионного фонда до конца года - 13 млрд грн.

Займы на покрытие кассовых разрывов (временной нехватки средств на финансирование расходов) ПФУ предоставляют с Единого казначейского счета. И, по данным Госказначейства, на 1 ноября 2020 года долг Пенсионного фонда перед ним достигал 65,27 млрд грн, из которых 17,22 млрд грн - по займам 2020 года, тогда как на начало года общий долг составлял 49,2 млрд грн.

Отметим, дотация из бюджета Пенсионному фонду в 2019 году составила 166 млрд грн.

Напомним, ранее в профильном комитете ВР заявляли, что в Пенсионном фонде может не хватить средств для выплаты пенсий до конца года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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