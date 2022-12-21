Дефіцит електроенергії в Києві становить 60-65% – Центр дослідження енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Київ та область опинилися в складному становищі, пошкоджені підстанції. Реальний дефіцит електроенергії в столиці становить 60-65%. Про це сказав під час брифінгу повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, передає УНН.
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«Київ опинився у складному становищі, оскільки проблематично доставити до нього електроенергію та розповсюдити її по місту і області. Тривають ремонтні роботи, але, враховуючи характер пошкоджень, є ймовірність, що киянам слід готуватися до того, що наступні 2-3 тижні наявність електрики протягом 4-6 годин у будинку буде доброю новиною. Значно пошкоджені підстанції, що транспортують електрику в київський енергетичний регіон і реальний дефіцит електроенергії в Києві складає 60-65%», – повідомив Харченко.
Нагадаємо
В НЕК "Укренерго" повідомили, що в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні, зокрема, у Києві, залишається все ще складною. Регіонам доведені ліміти споживання, при перевищенні яких застосовуються аварійні відключення.