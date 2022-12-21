Дефицит электроэнергии в Киеве составляет 60-65% - Центр исследования энергетики

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«Киев оказался в сложном положении, поскольку проблематично доставить к нему электроэнергию и распространить ее по городу и области. Продолжаются ремонтные работы, но, учитывая характер повреждений, есть вероятность, что киевлянам следует готовиться к тому, что следующие 2-3 недели наличие электричества в течение 4-6 часов в доме будет хорошей новостью. Значительно повреждены подстанции, транспортирующие электричество в киевский энергетический регион и реальный дефицит электроэнергии в Киеве составляет 60-65%», – сообщил Харченко.

Напомним

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Ситуация с энергоснабжением в центральном регионе, в частности, в Киеве, остается все еще сложной. Регионам доказаны лимиты потребления, при превышении которых используются аварийные отключения.