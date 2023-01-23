Дефіцит електрики зріс, у п'яти областях аварійні відключення - Укренерго

КИЇВ. 23 січня. УНН. Споживання електроенергії в Україні збільшилося. Зріс дефіцит потужності. До всіх областей доведені ліміти споживання - впродовж доби. У Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській областях через перевищення лімітів застосовані аварійні відключення, які мождиві і в інших областях, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.