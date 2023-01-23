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Дефіцит електрики зріс, у п'яти областях аварійні відключення - Укренерго

Київ • УНН

 • 18062115 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Споживання електроенергії в Україні збільшилося. Зріс дефіцит потужності. До всіх областей доведені ліміти споживання - впродовж доби. У Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській областях через перевищення лімітів застосовані аварійні відключення, які мождиві і в інших областях, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Дефіцит електрики зріс, у п'яти областях аварійні відключення - Укренерго

Деталі

За даними Укренерго, на 23 січня ситуація наступна:

  • Споживання електроенергії: більше, ніж у неділю, що пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності.
  • Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
  • Обмеження споживання та відключення: до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Уже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях.
  • Ремонтні роботи: «Укренерго» вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.

Доповнення

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах.

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