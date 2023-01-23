Дефицит электричества вырос, в пяти областях аварийные отключения - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Потребление электроэнергии в Украине увеличилось. Вырос дефицит мощности. Ко всем областям доведены лимиты потребления - в течение суток. В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской областях из-за превышения лимитов применены аварийные отключения, которые возможны и в других областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
По данным Укрэнерго, на 23 января ситуация следующая:
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- Потребление электроэнергии: больше, чем в воскресенье, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным снижением температуры по всей Украине. В этой связи вырос дефицит мощности.
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- Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
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- Ограничение потребления и отключения: до всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях.
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- Ремонтные работы: «Укрэнерго» удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.
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Дополнение
Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.