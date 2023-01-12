Дефіцит електрики досі значний, у 9 областях уже аварійні відключення - Укренерго

Цитата

"Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання. Холодна погода сприяє зростанню споживання, - повідомили в Укренерго. - Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Уже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення".

Для дотримання лімітів оператори систем розподілу (обленерго) складають і застосовують графіки планових відключень.

Доповнення

В Укренерго пообіцяли покращення ситуації з електроенергією на вихідних.