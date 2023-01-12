Дефицит электричества до сих пор значительный, в 9 областях уже аварийные отключения - Укрэнерго

Цитата

"По состоянию на 11:00 12 января сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления. Холодная погода способствует росту потребления, - сообщили в Укрэнерго. - Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 00:00 до 24:00 Уже утром в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения".

Для соблюдения лимитов операторы систем распределения (облэнерго) составляют и используют графики плановых отключений.

Дополнение

В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации с электроэнергией в выходные.