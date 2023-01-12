Дефицит электричества до сих пор значительный, в 9 областях уже аварийные отключения - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы пика потребления. Ко всем областям доведены лимиты - в течение суток. Уже утром из-за превышения лимитов потребления в 9 областях применяются аварийные отключения, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
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"По состоянию на 11:00 12 января сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления. Холодная погода способствует росту потребления, - сообщили в Укрэнерго. - Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 00:00 до 24:00 Уже утром в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения".
Для соблюдения лимитов операторы систем распределения (облэнерго) составляют и используют графики плановых отключений.
Дополнение
В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации с электроэнергией в выходные.