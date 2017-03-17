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Дефіцит держбюджету за 2016 рік вдалося втримати на рівні 2,9% - Мінфін (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Дефіцит Державного бюджету за 2016 рік вдалося втримати на рівні 2,9% і він становив 70,3 млрд грн. Про це сьогодні сказала перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

"Ми залишилися в тих рамках, які ми закладали для себе у бюджеті. Ті рамки, які в нас закладені, відповідно до нашої програми з МВФ, - 2,9%", - сказала вона.

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Згідно з інформацією Мінфіну, дефіцит державного бюджету був на рівні 70,3 млрд грн.

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Нагадаємо, у січні у Державній казначейській службі повідомили, що дефіцит державного бюджету України в 2016 році становив 70,1 млрд грн.

Українські Національні Новини

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