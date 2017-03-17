Дефицит госбюджета за 2016 удалось удержать на уровне 2,9% - Минфин (дополнено)

"Мы остались в тех рамках, которые мы закладывали для себя в бюджете. Те рамки, которые у нас заложены, согласно нашей программе с МВФ, - 2,9%", - сказала она.

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Согласно информации Минфина, дефицит государственного бюджета был на уровне 70,3 млрд грн.

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Напомним, в январе в Государственной казначейской службе сообщили, что дефицит государственного бюджета Украины в 2016 году составил 70,1 млрд грн.