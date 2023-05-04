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Дефіцит Держбюджету України в квітні склав 31,5 млрд грн

Дефіцит Держбюджету України в квітні склав 31,5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Дефіцит Державного бюджету України в квітні склав 31,5 млрд грн. Про це повідомила Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН.

Цитата

"За оперативними даними Україна пройшла квітень з дефіцитом бюджету близько 31,5 млрд грн за загальним і спеціальним фондом. В перерахунку це орієнтовно 0,9 млрд доларів. Цей показник на порядок менше за прогнозований дефіцит 3,1 млрд доларів на місяць, який було закладено при плануванні держбюджету", - зазначила Підласа.

Деталі

Повідомляється, що найбільшою статтею видатків Державного бюджету України стала оборона. На неї пішло 46,3% від усіх видатків.

Також за словами Роксолани Підласої дефіцит в минулому місяці виявився значно меншим, ніж було закладено в річний прогноз.

Крім того, народна депутатка додала, що минулого місяця Україна отримала 45,7 млрд грн безповоротної допомоги від США. А основними джерелами покриття дефіциту бюджету у квітні були зовнішні кредити від партнерів, а також внутрішні запозичення (від продажу ОВДП).

Нагадаємо

Зеленський схвалив зміни до Бюджету-2023 з рекордним ростом видатків.

Українські Національні Новини

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