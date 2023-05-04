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Дефицит Госбюджета Украины в апреле составил 31,5 млрд. грн

Дефицит Госбюджета Украины в апреле составил 31,5 млрд. грн

Киев • УНН

 • 1270572 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Дефицит Государственного бюджета Украины в апреле составил 31,5 млрд. грн. Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает УНН.

Цитата

"По оперативным данным Украина прошла апрель с дефицитом бюджета около 31,5 млрд грн по общему и специальному фонду. В пересчете это ориентировочно 0,9 млрд долларов. Этот показатель на порядок меньше прогнозируемого дефицита 3,1 млрд долларов в месяц, который был заложены при планировании госбюджета", - отметила Пидласа.

Детали

Сообщается, что самой большой статьей расходов Государственного бюджета Украины стала оборона. На нее ушло 46,3% всех расходов.

Также по словам Роксоланы Пидласой дефицит в прошлом месяце оказался значительно меньше, чем было заложено в годовой прогноз.

Кроме того, народная депутат добавила, что в прошлом месяце Украина получила 45,7 млрд грн безвозвратной помощи от США. Основными же источниками покрытия дефицита бюджета в апреле были внешние кредиты от партнеров, а также внутренние заимствования (от продажи ОВГЗ).

Напомним

Зеленский одобрил изменения в Бюджет-2023 с рекордным ростом расходов.

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