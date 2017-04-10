Дефіле військових оркестрів відбулось в Одесі

Військовослужбовці, керівництво міста та області, ветерани, школярі і прості одесити поклали вінки і квіти до стели “Крила перемоги”. Після чого, виконуючи ритуал, військові в пам’ять про загиблих бійців дали залп зі стрілецької зброї, урочистим маршем перед пам’ятниками пройшла рота почесної варти. Окрасою церемонії стали виступи військових і муніципального оркестрів.

“Коли почалася війна,мені було 14 років. Я добре пам’ятаю кожен день. Єдине про що мріяли тоді, це мир. Щороку приходжу до стели “Крила перемоги”, аби вшанувати всіх, хто боронив Вітчизну від загарбників",- розповідає Поліна Коваленко.

Нагадаємо, 10 квітня річницю звільнення міста святкують у Одесі.