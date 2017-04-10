Дефиле военных оркестров состоялось в Одессе

Военнослужащие, руководство города и области, ветераны, школьники и простые одесситы возложили венки и цветы к стеле «Крылья победы». После чего, выполняя ритуал, военные в память о погибших бойцах дали залп из стрелкового оружия, торжественным маршем перед памятниками прошла рота почетного караула. Украшением церемонии стали выступления военных и муниципального оркестров.

"Когда началась война, мне было 14 лет. Я хорошо помню каждый день. Единственное о чем мечтали тогда, это мир. Ежегодно прихожу к стеле "Крылья победы", чтобы почтить всех, кто защищал Родину от захватчиков ", - рассказывает Полина Коваленко.

Напомним, 10 апреля годовщину освобождения города празднуют в Одессе .