Дефиле военных оркестров состоялось в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Военный парад и дефиле оркестров в честь 73 годовщины освобождения Одессы от фашистских оккупантов состоялся в Одессе. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Военнослужащие, руководство города и области, ветераны, школьники и простые одесситы возложили венки и цветы к стеле «Крылья победы». После чего, выполняя ритуал, военные в память о погибших бойцах дали залп из стрелкового оружия, торжественным маршем перед памятниками прошла рота почетного караула. Украшением церемонии стали выступления военных и муниципального оркестров.
"Когда началась война, мне было 14 лет. Я хорошо помню каждый день. Единственное о чем мечтали тогда, это мир. Ежегодно прихожу к стеле "Крылья победы", чтобы почтить всех, кто защищал Родину от захватчиков ", - рассказывает Полина Коваленко.
Напомним, 10 апреля годовщину освобождения города празднуют в Одессе .