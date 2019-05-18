Дебютний гол уругвайця допоміг "Динамо" обіграти "Маріуполь"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Києві відбувся поєдинок 29-го туру Української Прем'єр-ліги – в топ-6 "Динамо" приймало "Маріуполь", передає кореспондент УНН.
Супермомент кияни згаяли в середині тайму – Шепелєв грудьми скинув назад м'яч прямо на ногу Циганкову і капітан у штрафній завдав потужного пострілу прямо у поперечину. Однак згодом ударом зльоту після подачі з кутового відзначився Карлос Де Пена для якого цей гол став першим у футболці "Динамо".
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Наприкінці матчу команди обміняли голами. Циганков обвідним дальнім ударом поклав м'яч у дальній кут, а за приазовців в додатковий час забив Федорчук – 2:1.
Відзначимо, що в активі столичного клубу 65 очок і 8 пунктів відставання від "Шахтаря". "Маріуполь" залишився з 39 очками – 5 рядок.
Додамо, що в наступному турі "біло-сині" 22-го травня зіграють в гостях із "Шахтарем".