Дебютный гол уругвайца помог "Динамо" обыграть "Мариуполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Киеве состоялся поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги - в топ-6 "Динамо" принимало "Мариуполь", передает корреспондент УНН.
Супермомент киевляне упустили в середине тайма - Шепелев грудью сбросил назад мяч прямо на ногу Цыганкову и капитан в штрафной нанес мощный удар прямо в перекладину. Однако впоследствии ударом слета после подачи с углового отличился Карлос Де Пена для которого этот гол стал первым в футболке "Динамо".
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В конце матча команды обменялись голами. Цыганков обводным дальним ударом положил мяч в дальний угол, а за приазовцев в дополнительное время забил Федорчук - 2:1.
Отметим, что в активе столичного клуба 65 очков и 8 пунктов отставание от "Шахтера". "Мариуполь" остался с 39 очками - 5 строчка.
Добавим, что в следующем туре "бело-синие" 22-го мая сыграют в гостях с "Шахтером".