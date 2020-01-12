Дебютний гол Ібрагімовича після повернення перервав без виграшну серію "Мілану"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. "Мілан" в гостях обіграв "Кальярі" в матчі 19-го туру чемпіонату Італії з футболу – Серії А, інформує УНН з посиланням на сайти "Мілану" і ФІФА.
На старті другої половини відкрив рахунок нападник "россонері" Леау, а згодом подвоїв рахунок Златан Ібрагімович, для якого гол став першим після повернення в стан клубу – 2:0.
Крім того, нападник "Мілана" Ібрагімович став першим футболістом, який забивав у чотирьох останніх десятиліттях. Свій перший гол у кар'єрі швед забив 30 жовтня 1999 року, виступаючи за шведський "Мальме".
Додамо, в турнірній таблиці "Мілан" піднявся на 8 рядок (25 очок).