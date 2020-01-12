Дебютный гол Ибрагимовича после возвращения прервал безвыигрышную серию "Милана"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. "Милан" в гостях обыграл "Кальяри" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу - Серии А, информирует УНН со ссылкой на сайты "Милана" и ФИФА.
На старте второй половины открыл счет нападающий "россонери" Леау, а затем удвоил счет Златан Ибрагимович, для которого гол стал первым после возвращения в состояние клуба - 2:0.
Кроме того, нападающий "Милана" Ибрагимович стал первым футболистом, который забивал в четырех последних десятилетиях. Свой первый гол в карьере швед забил 30 октября 1999 года, выступая за шведский "Мальме".
Добавим, в турнирной таблице "Милан" поднялся на 8 строчку (25 очков).