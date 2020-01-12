Дебютный гол Ибрагимовича после возвращения прервал безвыигрышную серию "Милана"

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109801 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112262 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110767 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122370 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103388 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106977 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107323 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131747 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130552 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 января. УНН. "Милан" в гостях обыграл "Кальяри" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу - Серии А, информирует УНН со ссылкой на сайты "Милана" и ФИФА.

На старте второй половины открыл счет нападающий "россонери" Леау, а затем удвоил счет Златан Ибрагимович, для которого гол стал первым после возвращения в состояние клуба - 2:0.

Кроме того, нападающий "Милана" Ибрагимович стал первым футболистом, который забивал в четырех последних десятилетиях. Свой первый гол в карьере швед забил 30 октября 1999 года, выступая за шведский "Мальме".

Добавим, в турнирной таблице "Милан" поднялся на 8 строчку (25 очков).

Украинские Национальные Новости

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