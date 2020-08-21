Дебютна гра сезону УПЛ: "Динамо" здобуло розгромний виграш над "Олімпіком"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У стартовому матчі сезону Української Прем'єр-ліги 2020-21 років київське "Динамо" на однойменному стадіоні імені Валерія Лобановського зустрічався із "Олімпіком", передає кореспондент УНН.
Впродовж 15-ти хвилин "біло-сині" двічі відзначилися у воротах суперника – Буяльський забив з передачі Караваєва, а також відбувся автогол Завійського. В середині тайму донеччани один м'яч відіграли – забивав Сергій Політило (2:1).
По перерві "Динамо" контролювало хід подій та забило ще двічі – на 56 хвилині забив молодий форвард Владислав Супряга, а на останніх хвилинах забив Віктор Циганков, який замкнув простріл Жерсона Родрігеса.
Таким чином, 4:1 у першій офіційній грі Мірчі Луческу на чолі "Динамо".
Зауважимо, що "олімпійці" минулий чемпіонат завершили двома перемогами.