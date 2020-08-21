Дебютная игра сезона УПЛ: "Динамо" одержало разгромный выигрыш над "Олимпиком"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В стартовом матче сезона Украинской Премьер-лиги 2020-21 годов киевское "Динамо" на одноименном стадионе имени Валерия Лобановского встречался с "Олимпиком", передает корреспондент УНН.
В течение 15-ти минут "бело-синие" дважды отличились в воротах соперника - Буяльский забил с передачи Караваева, а также состоялся автогол Завийского. В середине тайма дончане один мяч отыграли - забивал Сергей Политыло (2:1).
После перерыва "Динамо" контролировало ход событий и забило еще дважды - на 56 минуте забил молодой форвард Владислав Супряга, а на последних минутах забил Виктор Цыганков, который замкнул прострел Жерсона Родригеса.
Таким образом, 4:1 в первой официальной игре Мирчи Луческу во главе "Динамо".
Заметим, что "олимпийцы" прошлый чемпионат завершили двумя победами.