Дебютная игра сезона УПЛ: "Динамо" одержало разгромный выигрыш над "Олимпиком"

В течение 15-ти минут "бело-синие" дважды отличились в воротах соперника - Буяльский забил с передачи Караваева, а также состоялся автогол Завийского. В середине тайма дончане один мяч отыграли - забивал Сергей Политыло (2:1).

После перерыва "Динамо" контролировало ход событий и забило еще дважды - на 56 минуте забил молодой форвард Владислав Супряга, а на последних минутах забил Виктор Цыганков, который замкнул прострел Жерсона Родригеса.

Таким образом, 4:1 в первой официальной игре Мирчи Луческу во главе "Динамо".

Заметим, что "олимпийцы" прошлый чемпионат завершили двумя победами.