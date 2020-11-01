Дебютант УПЛ підсилився футболістом молодіжної збірної ПАР

23-річний гравець підписав контракт з клубом та вже приступив до тренувань із командою.

Репо Малепе належав клубу “Орлайндо Пайретс” — нинішньому бронзовому призеру чемпіонату ПАР. Щоправда, два останні сезони провів у “Чіппа Юнайтед” — 11-тій команді нинішньої еліти, де був стабільним гравцем еліти. На його рахунку більше 60 матчів у вищій лізі одного з найсильніших чемпіонатів Африки.

За позицією він опорний півзахисник, але може зіграти і в центрі або на фланзі оборони. Має хороший досвід виступів на міжнародному рівні. Малепе грав на останній Олімпіаді за свою збірну в Ріо-де-Жанейро в 2016-му році, де також виходив у основі. Наразі він грає за молодіжну збірну ПАР.

Додамо, “Минай” має 5 очок, і він йде у нижній частині УПЛ.