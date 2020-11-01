Дебютант УПЛ усилился футболистом молодежной сборной ЮАР

23-летний игрок подписал контракт с клубом и уже приступил к тренировкам с командой.

Репо Малепе принадлежал клубу “Орлайндо Пайретс” — нынешнему бронзовому призеру чемпионата ЮАР. Правда, два последних сезона провел в “Чиппи Юнайтед” — 11-той команде нынешней элиты, где был стабильным игроком элиты. На его счету более 60 матчей в высшей лиге одного из сильнейших чемпионатов Африки.

По пункту он опорный полузащитник, но может сыграть и в центре или на фланге обороны. Имеет хороший опыт выступлений на международном уровне. Малепе играл на последней Олимпиаде за свою сборную в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где также выходил в основе. Сейчас он играет за молодежную сборную ЮАР.

Добавим, у “Миная” 5 очков, и он идет в нижней части УПЛ.