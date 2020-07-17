Дебютант Суперліги підсилився баскетболістом з чемпіонату Литви

В “Тернопіль” перейшов американський захисник Едріан Бові. У минулому сезоні він виступав в чемпіонаті Литви в складі клубу “Алітус”. В середньому за гру у нього 10,9 очка, 3,5 передачі та 3,7 підбирання.

У сезоні 2018/2019 Бові було визнано MVP чемпіонату Грузії у складі “Мгзавребі”. Тоді він набирав 20,3 очка за гру, записуючи до активу також 7,9 підбирання та 6,5 передачі.

Іншим новачком став досвідчений український форвард Андрій Кальниченко, який з 2015 року з перервою в один сезон виступав за румунський “Клуж”.

Зауважимо, що в 13 матчах Кубка Європи Кальниченко набирав по 6,3 очка і 2,5 підбирання в середньому за гру.