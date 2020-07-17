Дебютант Суперлиги усилился баскетболистом из чемпионата Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Новичок чемпионата Украины по баскетболу (Суперлига) БК “Тернополь” объявил о первых подписания в межсезонье, передает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.
В “Тернополь” перешел американский защитник Эдриан Боуи. В прошлом сезоне он выступал в чемпионате Литвы в составе клуба “Алитус”. В среднем за игру у него 10,9 очка, 3,5 передачи и 3,7 подбора.
В сезоне 2018/2019 Боуи был признан MVP чемпионата Грузии в составе “Мгзавреби”. Тогда он набирал 20,3 очка за игру, записывая в актив также 7,9 подбора и 6,5 передачи.
Другим новичком стал опытный украинский форвард Андрей Кальниченко, который с 2015 года с перерывом в один сезон выступал за румынский “Клуж”.
Заметим, что в 13 матчах Кубка Европы Кальниченко набирал по 6,3 очка и 2,5 подбора в среднем за игру.