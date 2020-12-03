Дебютант Суперліги підсилився баскетболістом з чемпіонату Фінляндії

Американець є випускником університету “Конектікут”, за який він грав протягом чотирьох років. З 2016-го року Омар виступав в чемпіонатах Фінляндії, Італії, Угорщини та Польщі. Левову частку минулого сезону Калхун провів у фінському клубі “Катайя”, з яким пограв у Кубку Європи ФІБА.

В шести матчах турніру американець набирав 21,8 очка (двоочкові — 47 відсотків, триочкові — 37 відсотків, штрафні — 91 штрафних), 6,8 підбирання та 3,2 передачі в середньому за 31,9 хвилини на паркеті за рейтингу ефективності в 19,8 бали.

Зазначається, що гравець вже пройшов медогляд та може дебютувати за “Тернопіль” в матчі з “Київ-Баскетом” 4 грудня.