Дебютант Суперлиги усилился баскетболистом из чемпионата Финляндии

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 23063 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81448 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 15:41 • 117572 просмотра

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Новичком клуба Суперлиги БК “Тернополь” стал 27-летний защитник Омар Калхун, с которым подписано соглашение до конца сезона. Об этом информирует клуб на своей странице в Facebook, передает УНН.

Американец является выпускником университета “Коннектикут”, за который он играл в течение четырех лет. С 2016-го года Омар выступал на чемпионатах Финляндии, Италии, Венгрии и Польши. Львиную долю прошлого сезона Калхун провел в финском клубе “Катайя”, с которым поиграл в Кубке Европы ФИБА.

В шести матчах турнира американец набирал 21,8 очка (двухочковые — 47%, трехочковые — 37%, штрафные — 91 штрафных), 6,8 подбора и 3,2 передачи в среднем за 31,9 минуты на паркете за рейтинга эффективности в 19,8 балла.

Отмечается, что игрок уже прошел медосмотр и может дебютировать за “Тернополь” в матче с “Киев-Баскет” 4 декабря.

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