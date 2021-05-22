Де чекати дощу, а де спеку до 30°: синоптики дали прогноз до середини тижня

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 12417 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 48792 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 134901 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 171756 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 154433 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 156289 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 107490 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87824 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 204505 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89455 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
77%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 87951 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 28977 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 41864 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 50817 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 67497 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 171482 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 204505 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 296442 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 461545 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 445858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 13731 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 38527 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 43631 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 43853 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 44549 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Де чекати дощу, а де спеку до 30°: синоптики дали прогноз до середини тижня

Київ • УНН

 • 54223 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Українців у наступні дні чекає мінлива погода – місцями очікуються дощі та грози, температура повітря все більше наближатиметься до літньої і сягне до 30°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Де чекати дощу, а де спеку до 30°: синоптики дали прогноз до середини тижня

Прогноз на 23 травня

За даними синоптиків, очікується мінлива хмарність.

У західних, північних та Вінницькій областях невеликий, вдень в Карпатському регіоні помірний короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°; вдень 20-25°, у західній та північній частині 16-21°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

Прогноз на 24-25 травня

24 травня у південних та південно-східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території вночі помірні, у більшості північних та центральних областей місцями значні дощі, вдень (крім західної частини) невеликі, на північному сході помірні дощі з грозами. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

25 травня без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, 24 травня в західних, 25 травня у північних, центральних та східних областях 6-11°; вдень 18-23°, на півдні, південному сході країни, 25 травня і в західних областях місцями до 26°, відзначили в Укргідрометцентрі.

Прогноз на 26-27 травня

У західній частині помірні, вдень і у північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Температура вночі 9-15°; вдень 21-27°, на півдні та сході до 30°, у західних областях 17-23°, додали синоптики.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.87
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36