Де чекати дощу, а де спеку до 30°: синоптики дали прогноз до середини тижня

Прогноз на 23 травня

За даними синоптиків, очікується мінлива хмарність.

У західних, північних та Вінницькій областях невеликий, вдень в Карпатському регіоні помірний короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°; вдень 20-25°, у західній та північній частині 16-21°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

Прогноз на 24-25 травня

24 травня у південних та південно-східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території вночі помірні, у більшості північних та центральних областей місцями значні дощі, вдень (крім західної частини) невеликі, на північному сході помірні дощі з грозами. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

25 травня без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, 24 травня в західних, 25 травня у північних, центральних та східних областях 6-11°; вдень 18-23°, на півдні, південному сході країни, 25 травня і в західних областях місцями до 26°, відзначили в Укргідрометцентрі.

Прогноз на 26-27 травня

У західній частині помірні, вдень і у північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Температура вночі 9-15°; вдень 21-27°, на півдні та сході до 30°, у західних областях 17-23°, додали синоптики.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.