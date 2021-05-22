Где ждать дождя, а где жару до 30°: синоптики дали прогноз до середины недели

Прогноз на 23 мая

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.

В западных, северных и Винницкой областях небольшой, днем в Карпатском регионе умеренный кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°; днем 20-25°, в западной и северной части 16-21°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

Прогноз на 24-25 мая

24 мая в южных и юго-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории ночью умеренные, в большинстве северных и центральных областей местами значительные дожди, днем (кроме западной части) небольшие, на северо-востоке умеренные дожди с грозами. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

25 мая без осадков, лишь в западных областях днем кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, 24 мая в западных, 25 мая в северных, центральных и восточных областях 6-11°; днем 18-23°, на юге, юго-востоке страны, 25 мая и в западных областях местами до 26°, отметили в Укргидрометцентре.

Прогноз на 26-27 мая

В западной части умеренные, днем и в северных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 9-15°; днем 21-27°, на юге и востоке до 30°, в западных областях 17-23°, добавили синоптики.

Добавим

Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.