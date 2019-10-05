ДБР затримало організатора конвертцентру на хабарі працівнику СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Державне бюро розслідувань затримало організатора конвертаційного центру під час передачі 10 тисяч доларів хабара службовцю Служби безпеки України у Львівській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, затримали організатора конвертаційного центру під час передачі 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди службовій особі управління СБУ у Львівській області", - повідомили у бюро.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за неперешкоджання своїй протиправній діяльності організатор конвертаційного центру запропонував працівнику СБУ неправомірну вигоду. Чоловік обіцяв платити 10 тисяч доларів США щомісяця, аби правоохоронці не вживали належних заходів з документування роботи незаконного конвертаційного центру.
Слідчі ДБР затримали організатора конвертаційного центру в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі неправомірної вигоди працівнику СБУ.
Наразі досудове розслідування триває, планується обрання щодо затриманого запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру.
Кваліфікація: пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такого.
Нагадаємо, на Черкащині на хабарі затримали прокурора.