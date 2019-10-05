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ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ

Киев • УНН

 • 14811 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Государственное бюро расследований задержало организатора конвертационного центра во время передачи 10 тысяч долларов взятки служащему Службы безопасности Украины во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, задержали организатора конвертационного центра во время передачи 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды должностному лицу управления СБУ во Львовской области", - сообщили в бюро.

Досудебным расследованием установлено, что за непрепятствование своей противоправной деятельности организатор конвертационного центра предложил работнику СБУ неправомерную выгоду. Мужчина обещал платить 10 тыс. долларов США ежемесячно, чтобы правоохранители не предпринимали надлежащие меры по документированию работы незаконного конвертационного центра.

Следователи ГБР задержали организатора конвертационного центра в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время передачи неправомерной выгоды работнику СБУ.

Сейчас досудебное расследование продолжается, планируется избрание в отношении задержанного меры пресечения и сообщение ему о подозрении.

Квалификация: предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, если неправомерная выгода предоставлялась должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Напомним, в Черкасской области на взятке задержали прокурора.

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