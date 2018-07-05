ДБР залучатиме до своїх розслідувань слідчих Генпрокуратури

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Генеральний прокурор підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомила пресс-служба ГПУ, передає УНН.

“Відповідно до ст. 29 і п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України „Про Державне бюро розслідувань“ Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 липня 2018 року підписав наказ про утворення в структурі та штатному розписі Генеральної прокуратури України Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, у складі 3 управлінь і 2 відділів на правах окремих структурних підрозділів”, — йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, два управління у складі вказаного Департаменту — Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ і Управління організації процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональних прокуратур створено з метою оптимізації функції процесуального керівництва у тих провадженнях, які до початку діяльності ДБР відкриті слідчими органів прокуратури і перебувають на стадії досудового розслідування.

Крім того, до компетенції одного з управлінь новоствореного Департаменту, а саме Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ДБР, входитиме здійснення нагляду за додержанням ДБР законів під час проведення досудового розслідування.

Одночасно відповідно до зазначеного наказу Генерального прокурора України в структурі та штатному розписі ГПУ ліквідовано два структурні підрозділи відомства — Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату і управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури ГСУ.

Раніше у ДБР роз’яснили, які обов’язки входять до його кола компетенції. Так, новий орган державної влади вестиме кримінальні провадження щодо посадовців, правоохоронців, суддів та військових.

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