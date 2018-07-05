ГБР будет привлекать к своим расследованиям следователей Генпрокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Генеральный прокурор подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований (ГБР). Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, передает УНН.
“Согласно ст. 29 и п. 4 Заключительных и переходных положений Закона Украины ”О Государственном бюро расследований“ Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 2 июля 2018 года подписал приказ о создании в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований, в составе 3 управлений и 2 отделов на правах отдельных структурных подразделений”, - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, два управления в составе указанного Департамента — Управление процессуального руководства по уголовным производствам следователей ГСУ и Управление организации процессуального руководства по уголовным производствам следователей региональных прокуратур созданы с целью оптимизации функции процессуального руководства в тех производствах, которые до начала деятельности ГБР открытые следователями органов прокуратуры и находятся на стадии досудебного расследования.
Кроме того, в компетенцию одного из управлений новосозданного Департамента, а именно Управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата ГБР, будет входить осуществление надзора за соблюдением ГБР законов при проведении досудебного расследования.
Одновременно в соответствии с указанным приказом Генерального прокурора Украины в структуре и штатном расписании ГПУ ликвидированы два структурных подразделения ведомства — Департамент процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и управление надзорной деятельности по уголовным производствам следственных органов ГСУ.
Ранее в ГБР разъяснили, какие обязанности входят в круга его компетенции. Так, новый орган государственной власти будет вести уголовные производства в отношении должностных лиц, правоохранителей, судей и военных.