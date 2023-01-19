На вчительку з Херсона, яка викрадала з окупантами дітей, знайшли нові докази

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Ще до початку повномасштабної війни педагог з Херсона обвинувачувалась у державній зраді – у 2021 році правоохоронці зафіксували, що вона шпигувала для рф. Уникнути покарання жінка змогла через захоплення міста росіянами. За багаторічну прихильність загарбники влаштували її на посаду “заступника міністра освіти” у фейковому уряді зрадника сальдо.

За оперативними даними, вона насаджувала в регіоні російську освіту, переслідувала вчителів, які не стали на бік ворога, змушувала батьків віддавати дітей до “нових російських шкіл”. Також активно агітувала за псевдореферендум та сприяла загарбникам у примусовому вивезенню школярів до окупованого Криму. Після визволення Херсону вона втекла разом зі своїми “господарями”.

Під час обшуку ДБР виявило чергові докази її протидержавної діяльності: російські пропагандистські матеріали та символіку, посібники для перенавчання тощо.

Нагадаємо

ДБР провело обшуки у зрадника із команди головного колабораціоніста Херсонської области володимира сальдо, який втікаючи забув золотий нагородний годинник від російського диктатора володимира путіна. Колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від путіна.