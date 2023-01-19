Детали

Еще до начала полномасштабной войны педагог из Херсона обвинялась в государственной измене – в 2021 году правоохранители зафиксировали, что она шпионила для рф. Избежать наказания женщина смогла из-за захвата города россиянами. За многолетнюю приверженность захватчики устроили ее на должность “заместителя министра образования” в фейковом правительстве предателя сальдо.

По оперативным данным, она насаждала в регионе русское образование, преследовала учителей, которые не стали на сторону врага, заставляла родителей отдавать детей в “новые русские школы”. Также активно агитировала за псевдореферендум и способствовала захватчикам в принудительном вывозе школьников в оккупированный Крым. После освобождения Херсона она сбежала вместе со своими “хозяевами”.

Во время обыска ГБР обнаружило очередные доказательства ее противогосударственной деятельности: российские пропагандистские материалы и символику, пособия для переобучения и тому подобное.

Напомним

ГБР провело обыски у предателя из команды главного коллаборациониста Херсонской области владимира сальдо, который убегая забыл золотые наградные часы от российского диктатора владимира путина. Коллаборационист хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от путина.