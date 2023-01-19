На учительницу из Херсона, похищавшую с оккупантами детей, нашли новые улики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Государственное бюро расследований вместе с областной прокуратурой провели обыск у учительницы из Херсона, которая до полномасштабного вторжения шпионила в пользу рф, а во время временной оккупации города работала на захватчиков. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.
Детали
Еще до начала полномасштабной войны педагог из Херсона обвинялась в государственной измене – в 2021 году правоохранители зафиксировали, что она шпионила для рф. Избежать наказания женщина смогла из-за захвата города россиянами. За многолетнюю приверженность захватчики устроили ее на должность “заместителя министра образования” в фейковом правительстве предателя сальдо.
По оперативным данным, она насаждала в регионе русское образование, преследовала учителей, которые не стали на сторону врага, заставляла родителей отдавать детей в “новые русские школы”. Также активно агитировала за псевдореферендум и способствовала захватчикам в принудительном вывозе школьников в оккупированный Крым. После освобождения Херсона она сбежала вместе со своими “хозяевами”.
Во время обыска ГБР обнаружило очередные доказательства ее противогосударственной деятельности: российские пропагандистские материалы и символику, пособия для переобучения и тому подобное.
Напомним
ГБР провело обыски у предателя из команды главного коллаборациониста Херсонской области владимира сальдо, который убегая забыл золотые наградные часы от российского диктатора владимира путина. Коллаборационист хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от путина.