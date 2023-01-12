ДБР провело обшуки у зрадника із команди сальдо, який втікаючи забув "подарунок" від путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. ДБР провело обшуки у зрадника із команди головного колабораціоніста Херсонської области володимира сальдо, який втікаючи забув золотий нагородний годинник від російського диктатора володимира путіна. Колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від путіна. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.
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«Працівники ДБР у взаємодії з прокуратурою здійснили обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсона, якого підозрюють в роботі на ворога. Цього разу черга дійшла до фейкового «первого заместителя мэра Херсона», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час обшуків було знайдено залишені документи, які можуть служити доказовою базою для слідства.
«Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став, начебто, золотий нагородний годинник від президента рф, яким колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від путіна за теплу зустріч «нової влади», - інформує ДБР.
Зазначається, що коли ж Збройні сили України стали звільняти Херсон, фігурант кинувся навтьоки разом зі своїми кураторами так, що кинув і годинник, і все інше майно.
«Напевно, великим розчаруванням для колаборанта стане те, що знайдений годинник виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні «русской глубинки». Наразі вирішується питання щодо заочного повідомлення фігуранту про підозру», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у головного колаборанта Херсонської області володимира сальдо. У його маєтку знайдено документи з прямими вказівками рф до вчинення злочинів в Україні.