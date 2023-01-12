ДБР провело обыски у предателя из команды сальдо, который убегая забыл "подарок" от путина

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«Сотрудники ДБР во взаимодействии с прокуратурой провели обыск у псевдочиновника оккупационной мэрии Херсона, подозреваемого в работе на врага. На этот раз очередь дошла до фейкового «первого заместителя мэра Херсона», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе обысков были найдены оставленные документы, которые могут служить доказательной базой для следствия.

«Показательной находкой и очередным доказательством для следствия стали, якобы, золотые наградные часы от президента россии, которыми коллаборант хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от путина за теплую встречу «новой власти», – информирует ДБР.

Отмечается, что когда же Вооруженные силы Украины стали освобождать Херсон, фигурант бросился убегать вместе со своими кураторами так, что бросил и часы, и все остальное имущество.

«Наверное, большим разочарованием для коллаборанта станет то, что найденные часы оказались обычной подделкой в худшем исполнении «русской глубинки». Сейчас решается вопрос о заочном сообщении фигуранту о подозрении», - говорится в сообщении.

Дополнение

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области владимира сальдо. В его имении найдены документы с прямыми указаниями рф к совершению преступлений в Украине.