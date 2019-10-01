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ДБР відкрило провадження за фактом заяви Арахамії на Луценка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем колишнім Генпрокурором України Юрієм Луценком за заявою голови парламентської фракції “Слуга народу” Давида Арахамії. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ ДБР Максим Білоусенко в коментарі кореспонденту УНН.

ДБР відкрило провадження за фактом заяви Арахамії на Луценка

"На цю особу (Луценка - ред.) за заявою Арахамії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 364 ККУ (зловживання владою та службовим становищем - ред.)", - повідомив Білоусенко.

За його даними, до Державного бюро розслідувань надійшла заява голови парламентської фракції “Слуга народу” Давида Арахамії про вчинення злочину, згідно з якою вбачається можливе вчинення колишнім Генпрокурором України Юрієм Луценком, за попередньою змовою з народним депутатом України VIII скликання та іншими особами, зловживання службовим становищем шляхом сприяння незаконному зайняттю гральним бізнесом.

Нагадаємо, голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія раніше заявив, що колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. У зв’язку з цим він у вересні обіцяв особисто звернутися до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНН, голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія також заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є нелегальний гральний бізнес, який планують легалізувати.

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