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ГБР открыло производство по факту заявления Арахамии на Луценко

Киев • УНН

 • 39181 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко по заявлению председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко в комментарии корреспонденту УНН.

ГБР открыло производство по факту заявления Арахамии на Луценко

"На это лицо (Луценко - ред.) по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением - ред.)", - сообщил Билоусенко.

По его данным, в Государственное бюро расследований поступило заявление председателя парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о совершении преступления, согласно которому усматривается возможное совершение бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко, по предварительному сговору с народным депутатом Украины VIII созыва и другими лицами, злоупотребления служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом.

Напомним, председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия ранее заявил, что бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. В связи с этим он в сентябре обещал лично обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщал УНН, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть нелегальный игорный бизнес, который планируют легализовать.

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