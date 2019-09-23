ДБР відкрило провадження проти Парубія за фактом його дій навесні 2014-го року

“ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає “масовими заворушеннями”, — написав Парубій.

У своєму дописі Парубій також зазначив, що: “От такий документ. Але, насправді, не здивував. От що здивувало, так те, що у тексті не було (поки що) формулювань про “організацію, координацію і здійснення Парубієм державного перевороту під кодовими назвами „Майдан“, „Революція Гідності“, про „незаконне усунення від влади законно обраного президента Януковича“, про „захоплення влади організованою злочинною групою“, про „злочинну протидію державній політиці реінтеграції України у єдиний простір з братньою Російською Федерацією“ і т.д. Хоча, це вже досить виразно прочитується між рядками. Але відчайдушна протидія української влади і громадянського суспільства гібридному захопленню путінською Росією всього нашого південного сходу — восьми українських областей, через захоплення влади проросійськими силами у обласних центрах, зокрема, і в Одесі — тут вже класифікується однозначно — як „факт створення і координування Парубієм А.В. громадських озброєних угрупувань з метою вчинення масових заворушень 02.05.2014 на території м.Одеси“. У документі ДБР це вже стверджується як факт”.

Як передавав УНН, глава ДБР повідомив, що у власному кабінеті виявив апаратуру для прослуховування.