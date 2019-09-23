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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47848 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109600 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101495 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108703 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118942 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147915 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148393 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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ГБР открыло производство против Парубия по факту его действий весной 2014-го года

ГБР открыло производство против Парубия по факту его действий весной 2014-го года

Киев  •  УНН

 • 16496 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Народный депутат Андрей Парубий на своей странице в Facebook сообщил, что по факту его действий Государственное бюро расследований открыло против него уголовное производство, передает УНН.

“ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет “массовыми беспорядками”, — написал Парубий.

В своей заметке Парубий также отметил, что: “Вот такой документ. Но на самом деле не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока) формулировок об “организации, координации и осуществления Парубием государственного переворота под кодовыми названиями „Майдан“, „Революция Достоинства“, о „незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича“ , о „захвате власти организованной преступной группой“, о „преступной противодействие государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией“ и т.д. Хотя, это уже достаточно определенно прочитывается между строк. Но отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока — восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе — здесь уже классифицируется однозначно — как „факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы“. В документе ГБР это уже утверждается как факт”.

Как сообщал УНН, глава ГБР сообщил, что в собственном кабинете обнаружил аппаратуру для прослушивания.

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