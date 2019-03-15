ДБР спіймало поліцейських на хабарі за знищення доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Полтавщині під час отримання 10 тисяч гривень затримали двох оперуповноважених одного з райвідділів поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
"Затримали двох оперуповноважених одного з районних відділів поліції за вимагання та отримання 10 тис. грн від місцевого мешканця. За вказану суму правоохоронці обіцяли не притягувати останнього до кримінальної відповідальності, пов’язаної із крадіжкою майна в приміщенні ПАТ "Укртелеком", - повідомили у ДБР.
Слідчі встановили, що поліцейські, "змовившись, за хабар в 10 тисяч гривень обіцяли вжити заходів щодо видалення слідів пальців рук з місця вчинення кримінального правопорушення, щоб у подальшому закрити кримінальне провадження".
Поліцейських затримали після отримання неправомірної вигоди за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою).
Нагадаємо, на хабарі викрили злочинне угрупування на чолі із співробітником СБУ.