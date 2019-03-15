ГБР поймало полицейских на взятке за уничтожение доказательств

"Задержали двух оперуполномоченных одного из районных отделов полиции за вымогательство и получение 10 тыс. грн от местного жителя. За указанную сумму правоохранители обещали не привлекать последнего к уголовной ответственности, связанной с кражей имущества в помещении ПАО "Укртелеком", - сообщили в ГБР.

Следователи установили, что полицейские, "сговорившись, за взятку в 10 тысяч гривен обещали принять меры по удалению следов пальцев рук с места совершения уголовного преступления, чтобы в дальнейшем закрыть уголовное производство".

Полицейских задержали после получения неправомерной выгоды по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом).

Напомним, на взятке разоблачили преступную группировку во главе с сотрудником СБУ.