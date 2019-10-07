ДБР затримало керівника сектору протидії наркозлочинності, що торгував наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Cлідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, затримали начальника одного з секторів управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Житомирській області, підозрюваного у збуті наркотичних засобів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДБР.
За попередньою інформацією правоохоронець налагодив схему з розповсюдження наркотичних засобів на території одного з районів Житомирської області. Зазначається, що він продавав наркотичні засоби та сировину розповсюджувачам для подальшої реалізації.
“Слідчі ДБР затримали правоохоронця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після збуту чергової партії наркотичних засобів. Затриманому повідомлено про підозру”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України, а оперативний супровід — Житомирське управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Кваліфікація злочину — це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).
За це, у разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ДБР затримало організатора конвертцентру на хабарі працівнику СБУ.